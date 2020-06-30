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لاستغلاله المنصب وخرق الميثاق .. "فيفا" يوقف مسؤولاً كبيرًا

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لاستغلاله المنصب وخرق الميثاق .. "فيفا" يوقف مسؤولاً كبيرًا لاستغلاله المنصب وخرق الميثاق .. "فيفا" يوقف مسؤولاً كبيرًا
لمدة 10 سنوات وغرامة مالية تتخطى حاجز المليون دولار

لاستغلاله المنصب وخرق الميثاق ..

أف ب: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف ماركوس كاتنر، وهو مسؤول سابق كبير في المؤسسة التي تتخذ من زيوريخ مقرًا لها، لمدة عشرة أعوام وتغريمه مليون فرنك سويسري (1.06 مليون دولار) بعد تحقيق في حصوله على مكافآت.


وقال الفيفا في بيان الثلاثاء: "الغرفة القضائية في لجنة القيم المستقلة توصلت إلى إدانة ماركوس كاتنر، النائب السابق للأمين العام للفيفا والقائم بأعمال الأمين العام، بسوء استغلال منصبه وتضارب المصالح في خرق لميثاق القيم الخاص بالفيفا".
وأضاف: "التحقيق مع السيد كاتنر شمل اتهامات عديدة تتعلق بمكافآت تخص مسابقات الفيفا تم دفعها إلى مسؤولين كبار في الفيفا ومن بينهم السيد كاتنر، والعديد من التعديلات والتمديدات في عقود موظفين، وتعويضات عن تكاليف قانونية لأمور خاصة، ومهام السيد كاتنر كمسؤول".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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