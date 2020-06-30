"العمل الدولية": مستويات التوظيف لن تعود إلى ما قبل "كورونا"

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تقلص النشاط بما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل

أفادت منظمة العمل الدولية، اليوم (الثلاثاء)، بأن التوقعات لسوق العمل العالمية في النصف الثاني من 2020 شديدة الضبابية، وأن حجم التعافي المتوقع لن يكون كافيًا، لإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها: أن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقًا، في النصف الأول من العام، وكانت الأمريكتان أكثر المناطق تضررًا؛ إذ فقدتا 18.3 بالمئة من ساعات العمل.

وبيّنت أن التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني من العام شهد بسبب الجائحة تقلص عدد ساعات العمل بنسبة 14 بالمئة، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل.

