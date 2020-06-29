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"الجمارك": تفعيل شرط موافقة الوكيل عند استيراد المركبات بكميات تجارية.. الأربعاء

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"الجمارك": تفعيل شرط موافقة الوكيل عند استيراد المركبات بكميات تجارية.. الأربعاء "الجمارك": تفعيل شرط موافقة الوكيل عند استيراد المركبات بكميات تجارية.. الأربعاء
وفقًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" بما يتوافق مع الالتزامات الدولية

قالت الجمارك اليوم: إنه بدءًا من الأربعاء القادم 1 يوليو 2020م، تبدأ #الجمارك_السعودية تفعيل شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد المركبات بالكميات التجارية من الدول التي لا تسمح بدخول صادرات المركبات من المملكة إلا بموافقة من الوكيل المحلي فيها.

وفي وقت سابق، كانت الجمارك السعودية قد أوضحت أنه وفقًا لقرار المملكة، الخاص بتطبيق مبدأ "المعامله بالمثل" -بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية- على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها؛ ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.

وأوضحت "الجمارك" أنه الحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية؛ لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك، المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.

وأكدت "الجمارك" أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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