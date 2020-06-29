مصر.. مصرع 7 مرضى في حريق مستشفى بالإسكندرية

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باشرته 5 سيارات إطفاء واندلع بسبب حدوث تماس كهربائي

تمكن الدفاع المدني في مدينة الإسكندرية المصرية من السيطرة على حريق اندلع بأحد المستشفيات الخاصة اليوم.

وأسفر الحريق عن وفاة 7 مرضى وإصابة 7 من طاقم المستشفى وإصابة كثيرين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، أنهم تلقوا إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في أحد المستشفيات الخاصة الموجودة بأحد العقارات السكنية بمنطقة بشر بشارع محمد نجيب، دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتوجهت قوات من الحماية المدنية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده بالمستشفى، وتوجهت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لأماكن أخرى.

وبالمعاينة والفحص أن الحريق اندلع في مستشفى خاص، بسبب حدوث تماس كهربائي، ما أسفر عن مصرع 7 مرضى نتيجة اختناقهم، وإصابة 7 أشخاص من طاقم المستشفى "إداريين"، وتم نقل الجثث إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.مصر الدفاع المدني حريق