أخبار عاجلة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشورى": يوافق على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية

Print
"الشورى": يوافق على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية "الشورى": يوافق على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية
المجلس ناقش التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد)، المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/ 3/ 1429هـ، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق؛ استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ومن جهة أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وطالَبَ عضو الشورى المهندس محمد النقادي، بأن تؤدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مهامها في صيانة ونظافة المساجد كما يجب؛ مشيدًا بتخصيص كود للمساجد متوافق مع كود البناء السعودي، مطالبًا بسرعة تطبيقه على المساجد القائمة والتي ستنشأ لترشيد استهلاك المياه في المساجد.

وطالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري، الوزارة بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم ككتاب إلكتروني؛ مما يوفر الكثير من ميزانيات الطباعة، كما يتيح انتشار الترجمة لمعاني القرآن الكريم بصورة أوسع وفي نطاق أكبر.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

شبكة عيون الإخبارية