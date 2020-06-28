"ساما": أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري جديد خلال مايو الماضي

★ ★ ★ ★ ★

بقيمة تجاوزت 7.8 مليار.. وبارتفاع بسيط نسبته 2% عن إبريل

سجَّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدَّمة من جميع الممولين العقاريين، من بنوك وشركات تمويل، خلال شهر مايو الماضي، 15.433 عقدًا، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، محققة نموًّا تجاوز 19 % مقارنة بشهر مايو 2018، وبقيمة تجاوزت 7.8 مليار ريال، بنمو 39 % على أساس سنوي، وبارتفاع بسيط نسبته 2 % عن الشهر السابق إبريل الذي سجل 7.7 مليار ريال.

وذكرت "ساما" في نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020م حتى نهاية مايو نحو 104.778 عقدًا تمويليًّا جديدًا بنمو 78 % عن الأشهر نفسها من العام الماضي، الذي بلغت فيه عددها 58.809 عقود، فيما نما التمويل 75 % بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو 2020 مقارنة بنحو 27 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019م.

وأشارت النشرة إلى أنه تم إبرام أكثر من 97 % من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أُبرمت 3 % منها عن طريق شركات التمويل العقاري. واستحوذت الفيلات السكنية في شهر مايو على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 6.309 مليار ريال، أي 80 % من إجمالي حجم التمويل المقدَّم من البنوك وشركات التمويل.

وحلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16 % بقيمة 1.254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 % بقيمة 294 مليون ريال.

فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2020 نحو 14.372 عقدًا، بقيمة بلغت 7.4 مليار ريال، مشكِّلة قرابة 93 % من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94 % من إجمالي التمويلات خلال شهر مايو.

يُذكر أن إحصاءات "ساما" أظهرت نموًّا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضِعْف ما قُدم من قبل بنحو 179.217 عقدًا بقيمة 79.128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليارات. وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21.025 مليار. وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17.096 مليار.