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السودان يعلن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين

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السودان يعلن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين السودان يعلن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين
باستثناء رحلات إعادة العالقين بالخارج والبضائع المجدولة

السودان يعلن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم.

ووفق رويترز قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني للوكالة "تجديد الإغلاق سيبدأ اعتباراً من الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو القادم".

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى "رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".السودان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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