"تداول" ترفع تعليق تداول سهمَي "سامبا" و"البنك الأهلي": أعلنا الحدث

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شركة "السوق المالية" كانت قد علقت تداولهما الخميس بناءً على طلبهما

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، رفع تعليق تداول سهمَي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، حيث كانت "تداول" قد علقت تداول سهمَي المجموعة والبنك ابتداءً من الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بناءً على طلبهما.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها اليوم "إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بشأن تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث.

وحيث أعلن البنك بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م الحدث، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من الأحد 07 / 11 / 1441هـ الموافق 28 / 06 / 2020م.

وقالت في بيان آخر: إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بشأن تعليق تداول البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث، وحيث أعلن البنك بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م الحدث، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية "تداول" رفع تعليق تداول البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من الأحد 07 / 11 / 1441هـ الموافق 28 / 06 / 2020م.

يُذكر أن البنك الأهلي التجاري كان قد وقع الخميس، اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية للبدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.

واتفق الطرفان، بشكل غير ملزم، على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج حيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ومع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكان، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية (يُشار إلى هذا النطاق فيما بعد بـ "نطاق معامل المبادلة").

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