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"" يطلع على خطط تقليص الجنود الأمريكيين في ألمانيا الاثنين

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"ترامب" يطلع على خطط تقليص الجنود الأمريكيين في ألمانيا الاثنين "" يطلع على خطط تقليص الجنود الأمريكيين في ألمانيا الاثنين
عدد منهم يعود إلى أرض الوطن

يعرض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الاثنين المقبل على الرئيس دونالد سلسلة خيارات لسحب قسم من القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا؛ وذلك بهدف إعادة نشرها في دول بشرق أوروبا.

وبيّن جوناثان هوفمان، المتحدث باسم "البنتاغون"، اليوم السبت أن "إسبر" التقى الرئيس الأربعاء لمناقشة الوجود في أوروبا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيتهما، أوضح مسؤولان في "البنتاغون" أن الخطة تلحظ خفض العديد من القوات المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، وهو الأمر الذي كان قد أعلنه "ترامب" في 15 يونيو (حزيران)؛ ما يعني تقليصًا بواقع نحو 9500 عنصر.

وأضافا بأن بعض هؤلاء الجنود سيعودون إلى الولايات المتحدة، فيما سيتم إرسال الآخرين إلى دول أخرى في الكتلة السوفييتية السابقة، مع نية توجيه رسالة واضحة إلى فلاديمير بوتين الذي تجلت طموحاته العسكرية، وخصوصًا بضم القرم عام 2014.الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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