أخبار عاجلة

تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا -
تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية -
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة -
تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية -
تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية -
مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق -
الجيش الإثيوبي ينتشر في العاصمة للسيطرة على العنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

بومبيو يحدد شروط بلاده لدعم اللبنانية

Print
بومبيو يحدد شروط بلاده لدعم الحكومة اللبنانية بومبيو يحدد شروط بلاده لدعم اللبنانية

جي بي سي نيوز :- حدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشروط التي يمكن لبلاده بموجبها دعم اللبنانية، ومساعدتها على حل الأزمة الاقتصادية التي أغرقت العقوبات الأمريكية البلاد فيها.

وجاء على رأس هذه الشروط ابتعاد الحكومة عن "حزب الله" ونأيها عنه، وعدم ارتهانها لأجندته.

وقال بومبيو صراحة شروطنا واضحة وهي، "تنفيذ الحكومة اللبنانية إصلاحات حقيقية والعمل بطريقة ‭‭‬‬لا تجعلها رهينة لحزب الله".

وأضاف بومبيو في حديث للصحفيين، أنه إذا أظهرت الحكومة اللبنانية استعدادها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في "نهوض" اقتصادها مجددا.

واتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الولايات المتحدة بفرض حصار خانق وغير معلن على الاقتصاد اللبناني، وقال إنها تمنع حتى نقل أوراق البنكنوت بالدولار والعملات الصعبة الأخرى إلى لبنان، الأمر الذي خلق أزمة سيولة هائلة، وأوصل الدولار الأمريكي إلى سعر يفوق سعره الحقيقي قبل أشهر بثلاثة أضعاف.

وفي ربط غير مباشر بين "حزب الله" اللبناني وإيران، رأى بومبيو أن "إيران ستحصل على السلاح من أجل تقديمه لمليشيات إرهابية"، لافتا إلى أن "اقتراح أن تعطي أمريكا إيران أموالا لتمويل الإرهاب هو ببساطة أمر سخيف".

واعتبر بومبيو أن "إيران دولة مارقة وترفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعرقل مهمة تفتيش مواقعها النووية"، داعيا إياها إلى "التصرف كدولة طبيعية".

وشدد على أن "عرقلة إيران عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات خطيرة حول جهود إيران وما تحاول أن تخفيه".

المصدر: رويترز

جي بي سي نيوز

شبكة عيون الإخبارية