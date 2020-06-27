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ماليزيا.. مهاتير محمد يؤيد مرشحاً جديداً لرئاسة الوزراء

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ماليزيا.. مهاتير محمد يؤيد مرشحاً جديداً لرئاسة الوزراء ماليزيا.. مهاتير محمد يؤيد مرشحاً جديداً لرئاسة الوزراء
اختيار ابنه وأنور إبراهيم نائبين

ماليزيا.. مهاتير محمد يؤيد مرشحاً جديداً لرئاسة الوزراء

أعلن رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم السبت دعمه لرئيس وزراء ولاية صباح بجزيرة بورنيو محمد شفيع فضل مرشحاً لقيادة البلاد.

وذكر "مهاتير" في بيان أوردته "رويترز"، أن مؤيدين وحلفاء اتفقوا بالإجماع في اجتماع الخميس الماضي على ترشيح "فضل".

وفي الاجتماع اتفق أيضاً على اقتراح بترشيح نائب مهاتير السابق أنور إبراهيم الذي تحول إلى منافس له، وابن مهاتير مخرز نائبين لرئيس الوزراء.

تجري انتخابات ماليزيا المقبلة بحلول سبتمبر 2023، لكن هناك تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في وقت أسبق من ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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