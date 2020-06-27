في بيان "الصحة" اليوم عن الإصابات بكورونا: 5% من كبار السن و10% أطفال و85% بالغين

★ ★ ★ ★ ★

54865 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3927 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (178504) حالات، من بينها (54865) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2283) حالة حرجة، كما سجلت (1657) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (122128) حالة.

وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3927) حالة بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%..

وذكرت أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: الهفوف (535) حالة، ومكة المكرمة (408) حالة، الدمام (399) حالة، وأبها (234) حالة، وخميس مشيط (209) حالة، والطائف (203) حالات، والرياض (181) حالة، وجدة (171) حالة، والقطيف (160) حالة، والمدينة المنورة (130) حالة، والخبر (108) حالات، ومحايل عسير (80) حالة، وحائل (79) حالة، وبريدة (77) حالة، والجبيل (61) حالة، ونجران (46) حالة، وتبوك (42) حالة، وصبيا (35) حالة، والمبرز (33) حالة، والنماص (33) حالة، والظهران (29) حالة، وصفوى (29) حالة، وحفر الباطن (28) حالة، والجفر (27) حالة، والحرجة (23) حالة، وبقيق (22) حالة، والعيون (21) حالة، والرس (21) حالة، وعنيزة (20) حالة، وصامطة (20) حالة، وشرورة (20) حالة، وبيشة (19) حالة، وجازن (16) حالة، ووادي الدواسر (16) حالة، والمضة (14) حالة، وقرية العليا (14) حالة، والمندق (13) حالة، والمذنب (13) حالة، ورأس تنورة (13) حالة، والدرب (13) حالة، وبيش (13) حالة، ووادي بن هشبل (12) حالة، وأبو عريش (12) حالة، وينبع (10) حالات، ورياض الخبراء (10) حالات، والمجاردة (10) حالات، وأحد رفيدة (9) حالات، والبشائر (9) حالات، ورنية (8) حالات، وسبت العلاية (8) حالات، ورابغ (8) حالات، وثادق (8) حالات، وسكاكا (7) حالات، والبكيرية (7) حالات، والخرمة (7) حالات، ورجال ألمع (7) حالات، وتبالة (7) حالات، وخليص (7) حالات، ووادي الفرع (6) حالات، وقيا (6) حالات، وساجر (6) حالات، ومهد الذهب (5) حالات، والبدائع (5) حالات، والسحن (5) حالات، وسراة عبيدة (5) حالات، وتثليث (5) حالات، والباحة (4) حالات، ودومة الجندل (4) حالات، وبللسمر (4) حالات، والنعيرية (4) حالات، وعريعرة (4) حالات، والقيصومة (4) حالات، والقرى (3) حالات، وبلجرشي (3) حالات، وطبرجل (3) حالات، والعلا (3) حالات، وعيون الجواء (3) حالات، والمويه (3) حالات، والعيدابي (3) حالات، وحبونا (3) حالات، والعويقلة (3) حالات، وعرعر (3) حالات، ورماح (3) حالات، ورويضة العرض (3) حالات، وقلوة حالتان، والقحمة حالتان، وظهران الجنوب حالتان، ومليجة حالتان، وسيهات حالتان، والموسم حالتان، وأحد المسارحة حالتان، والكامل حالتان، وخباش حالتان، ووثيلان حالتان، والحناكية حالتان، والأسياح حالتان، والنبهانية حالتان، وضرية حالتان، والقنفذة حالتان، وحالة واحدة في كل من: المظيلف، وثريبان، والمحاني، وتربة، وتنومة، والخفجي، والبطحاء، والغزالة، والشملي، والشنان، والعارضة، والطوال، وثار، وطريف، وضبا، ومنفذ الحديثة، والمخواة، والحمنة، والعيص، وخيبر.

وأوضحت "الصحة" أن عدد الوفيات بلغ (1511) حالة بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أشارت إلى أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (44275) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1562504) فحوص.

وبينت أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغ (9815246) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4961236) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (494596) حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.