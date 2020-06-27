أخبار عاجلة

تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا -
تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية -
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة -
تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية -
تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية -
مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق -
الجيش الإثيوبي ينتشر في العاصمة للسيطرة على العنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طالبت السكان بإخافته بطرق الأواني.. الجراد يزحف على العاصمة الهندية

Print
الحكومة طالبت السكان بإخافته بطرق الأواني.. الجراد يزحف على العاصمة الهندية طالبت السكان بإخافته بطرق الأواني.. الجراد يزحف على العاصمة الهندية
مطار نيودلهي طالب الطيارين بتوخي مزيد من الحذر

الحكومة طالبت السكان بإخافته بطرق الأواني.. الجراد يزحف على العاصمة الهندية

اجتاحت أسراب الجراد، اليوم السبت، مدينة جوروجرام المتاخمة للعاصمة الهندية نيودلهي؛ مما دفع السلطات لحث السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة وطرق الأواني لإبعاد الأسراب التي تنتشر بسرعة.

وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه.إن.أي" شريكة "رويترز"، بأن مطار نيودلهي الدولي، المحاذي لجوروجرام، طلب من الطيارين توخي مزيدا من الحذر واتخاذ إجراءات احترازية إضافية لدى الإقلاع والهبوط بسبب الجراد. وتضم جوروجرام مقرات لبعض أبرز الشركات في العالم.


من جانبه، قال ديفندار شارما وهو خبير زراعي في تغريدة على "تويتر": "حتى الجراد بدأ يدرك أنه إذا لم يصل لنيودلهي فلن يحظى بخبر عاجل!".

ولم تواجه تلك المنطقة هجوما للجراد من قبل، إلا أن هذه الموجة تعد أسوأ اجتياح لأسراب الجراد للبلاد في عقود، وفي السابق، اقتصر ظهور الجراد بالأساس على بعض القرى في ولاية جوجارات في الغرب وراجستان في الشمال التي تقع على الحدود مع مناطق صحراوية باكستانية.

ونشر أفراد صوراً للجراد على "تويتر"، وانتقد البعض لعدم احتوائها لذلك الانتشار الواسع.

واستعانت السلطات بمركبات خاصة وسيارات مكافحة الحرائق لرش مبيدات في سبع ولايات مكتظة بالسكان على الأقل في شمال ووسط وغرب البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية