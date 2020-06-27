بلدية "البلد" تداهم مواقع لتجمعات باعة جائلين بـ5 أحياء بجدة

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نجم عنه مصادرة 24 طن خضراوات وفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية

نفذت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة ودعم إدارة مراقبة الأسواق لوكالة البلديات حملة دهم على مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء الهنداوية والسبيل والبلد والعمارية والبغدادية تبيع الخصروات والفواكه.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن "هذه الحملة أسفرت عن مصادرة حوالي 24 طناً من الخضراوات والفواكه، وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع وإتلاف وإزالة 157 عربة خشبية وبسطة".

وأضاف "الزهراني" أن "هذه المواقع تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي"، مؤكداً على أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية ومكافحة الظواهر السلبية.

وأكد حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة السكان ومما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

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