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خلفًا للوطني "باصريح".. الهولندي دامين هيرتوج مدربًا للأخضر الشاب

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خلفًا للوطني "باصريح".. الهولندي دامين هيرتوج مدربًا للأخضر الشاب خلفًا للوطني "باصريح".. الهولندي دامين هيرتوج مدربًا للأخضر الشاب

خلفًا للوطني

قرَّر الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستعانة بخدمات المدير الفني لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، الهولندي دامين هيرتوج؛ للإشراف فنيًّا على الوطني تحت 19 عامًا الذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.

وتولى "هيرتوج" الإدارة الفنية لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، الذي تشرف عليه وزارة الرياضة، ويهدف إلى تنمية المواهب الشابة لبناء جيل قوي من اللاعبين، قادر على تغذية المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والعالمية القادمة. وسبق للهولندي أن أشرف على عدد من لاعبي المنتخب خلال مشاركتهم في البرنامج.

من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر والتقدير إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه المنتخبات الوطنية، وتسهيل مهمة الاستعانة بالمدرب الهولندي، متطلعًا إلى أن يسهم في تحقيق تطلعات الكرة التي شهدت مزيدًا من الإنجازات على مستوى المنتخبات خلال الفترة الماضية.

كما قدَّم المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية، الدكتور خالد بن مقرن، شكره وتقديره للمدرب الوطني بندر باصريح الذي انتهت فترة إشرافه الفنية على المنتخب، وقاد خلالها "الأخضر" للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة، وإلى جواره منتخبات (أستراليا، وفيتنام، ولاوس).الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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