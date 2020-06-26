رؤساء حكومات سابقون بلبنان لعون: اجتماعكم مضيعة للوقت

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- اعتذر 4 رؤساء حكومة سابقين في لبنان، عن عدم المشاركة في اجتماع دعا إليه رئيس الجمهوريّة، ميشال عون، في القصر الرئاسي الخميس، احتجاجا على "عجز السلطة، عن ابتكار حلول لإنقاذ لبنان".

وعقد رؤساء الحكومة السابقون، سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، اجتماعا، الإثنين، في "بيت الوسط" (مقرّ الحريري).

وقالوا، في بيان، إن "دعوة رئيس الجمهوريّة تبدو في غير محلها شكلا ومضمونا، وتشكل مضيعة للوقت، في وقت تحتاج البلاد في رأينا إلى مقاربات مختلفة لانتشالها من الأزمة الحادة".

ورأوا أن "الأداء الذي قدمته الحكومة برئاسة حسان دياب، في الأشهر الماضية، يعطي إشارات إلى عجز فاضحٍ عن أن تكون البلاد في مستوى التحديات الجدية، التي تواجه الوطن وبمستوى الأحداث الخطيرة الراهنة".

وأجبر المحتجون حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وحلت محلها حكومة دياب، في 11 شباط/ فبراير الماضي.

وتابعوا: "لا نجد في الاجتماع المعين، فرصة جدية لإحياء طاولة حوار وطني ينتهي إلى قرارات جدية تحسم في وضع لبنان دولة سيادة حرة مستقلة، تنتمي إلى محيطها العربي وتعيد أفضل العلاقات معه".

ودعوا الجميع إلى "التأكيد والدفاع عن احترام وتطبيق الدستور اللبناني، إقرار خطة وبرنامج إصلاحي واضح، احترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية، التزام القرار الاجتماعي للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية، والتكامل مع نظام المصلحة اللبنانية في العلاقة مع العالم العربي".

عربي 21