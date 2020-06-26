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المتحدث باسم الرئاسة يوضح تفاصيل وتطورات قمة الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة بحضور الرئيس السيسي

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شبكة عيون الإخبارية