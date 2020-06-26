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مقتل 3 مدنيين في تفجير مفخخة بـ"رأس العين" السورية

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مقتل 3 مدنيين في تفجير مفخخة بـ"رأس العين" السورية مقتل 3 مدنيين في تفجير مفخخة بـ"رأس العين" السورية

جي بي سي نيوز :- قُتل 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون، الثلاثاء، في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين شمالي شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن الانفجار كان شديدا، وأسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين.

وأضافت المصادر أن عدد القتلى مرشح للازدياد بسبب خطورة الإصابات.

وأوضحت أن التفجير تسبب بأضرار مادية على مستوى المحلات التجارية الموجودة بالمنطقة.

واتهمت قوى الأمن بالمنطقة، منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، بالوقوف خلف التفجير، حيث سبق ونفذت عمليات مشابهة في المنطقة راح ضحيتها عشرات المدنيين و العسكريين.

وتواصل "ي ب ك" شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين و تل أبيض، المحررتان ضمن عملية "نبع السلام" التركية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر المذكور، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع في سوتشي في 22 منه.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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