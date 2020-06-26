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بقيادة الحسين.. تدريبات مغلقة عن الجميع للرائد

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مطبقاً الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي

بقيادة الحسين.. تدريبات مغلقة عن الجميع للرائد

أصدر نادي الرائد، الجمعة، بيانًا صحفيًا، أكد من خلاله سلامة جميع لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في النادي، من المستجد، بعد أن ظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجروها، أمس الأول.


وأوضح الرائد ، أن تدريبات الفريق تنطلق، اليوم الجمعة، بعد التوقف في الفترة الماضية، بسبب تعليق النشاط الرياضي، إثر جائحة كورونا، مشيراً أن رامي الحسين المعد البدني سيقود التدريبات خلال الفترة المقبلة، لحين وصول مدرب الفريق الموجود خارج .
وأضاف سابع الدوري السعودي، أن تدريباته ستكون مغلقة عن الجميع، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وفقاً للبروتوكول الصحي.

بقيادة الحسين.. تدريبات مغلقة عن الجميع للرائد

نادي الرائد فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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