أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد القصة المؤلمة لوفاة أب بسبب العدوى.. وزير الصحة: أرجوكم حافظوا على والديكم

Print
بعد القصة المؤلمة لوفاة أب بسبب العدوى.. وزير الصحة: أرجوكم حافظوا على والديكم بعد القصة المؤلمة لوفاة أب بسبب العدوى.. وزير الصحة: أرجوكم حافظوا على والديكم

بعد القصة المؤلمة لوفاة أب بسبب العدوى.. وزير الصحة: أرجوكم حافظوا على والديكم

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى للوالدين؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر وزارة الصحة لقصة مؤلمة عن شاب نقل العدوى لوالده؛ مما أدى لوفاته بسبب معاناته من مرض القلب.

‫وقال "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم!".

وأضاف: "‏من البر بالوالدين أن لا تَهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم".

واختتم رسالته بقوله: "‏أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية