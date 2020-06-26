بعد القصة المؤلمة لوفاة أب بسبب العدوى.. وزير الصحة: أرجوكم حافظوا على والديكم

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دعا وزير الصحة توفيق الربيعة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى للوالدين؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر وزارة الصحة لقصة مؤلمة عن شاب نقل العدوى لوالده؛ مما أدى لوفاته بسبب معاناته من مرض القلب.

‫وقال "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم!".

وأضاف: "‏من البر بالوالدين أن لا تَهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم".

واختتم رسالته بقوله: "‏أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم".فيروس كورونا الجديد