شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لسرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية

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ضبطت بحوزة المتهمين الخمسة سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين "بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس".



وقال "التويجري": جاء ذلك على خلفية تورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء "ضاحية لبن - السويدي وشبرا - الصحافة - البطحاء – الشفا"، كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية