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حكومة إندونيسيا تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج هذا العام

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حكومة إندونيسيا تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج هذا العام حكومة إندونيسيا تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج هذا العام
أكدت أن تقديم مصلحة الحجاج أمر ضروري

حكومة إندونيسيا تؤيد قرار المملكة بتنظيم الحج هذا العام

أعلنت الإندونيسية تأييدها للقرار الذي اتخذته المملكة العربية بإقامة الحج هذا العام بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك من المواطنين ومختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة، حفاظاً على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي فخر الرازي الذي قال فيه: "باسم حكومة إندونيسيا وباسم وزير الشؤون الدينية أويد قرار المملكة العربية السعودية الذي يراعي سلامة الناس في الحج للعام 1441هـ، 2020م".

وأضاف أنه في ظل انتشار كورونا فإن سلامة الحجاج مقدم على غيرها، وتعاليم الدين الإسلامي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتقديم مصلحة الحجاج أمر ضروري، وعلى ذلك فقرار المملكة قرار سليم في مراعاة سلامة الحجاج .

وحظي قرار المملكة الذي اتخذته بشأن الحج بتأييد دولي من قيادات سياسية وإسلامية بدول العالم، إلى جانب إشادة من منظمة الصحة العالمية بالقرار ، كما أجمعوا على أنه يتوافق مع المقتضيات التي تحافظ على أمن وسلامة الحجاج في ظل تفشي وباء كوفيد 19 المستجد في أغلب دول العالم .إندونيسيا الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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