أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السودان: ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

Print
السودان: ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات السودان: ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات
فيما تم شفاء ١٠٦ حالات

السودان: ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٣ وفيات، فيما تم شفاء ١٠٦ حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٨ إصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ٢٧١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٠٨٤ حالة، بينها ٥٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩١٢ شخصاً.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.السودان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية