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رئيس المركز الإسلامي في تشيلي: قرار تنظيم الحج تحقيق لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية

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رئيس المركز الإسلامي في تشيلي: قرار تنظيم الحج تحقيق لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية رئيس المركز الإسلامي في تشيلي: قرار تنظيم الحج تحقيق لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية
جاء في ضوء استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توافر اللقاح والعلاج للمصابين

رئيس المركز الإسلامي في تشيلي: قرار تنظيم الحج تحقيق لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية

ثمّن رئيس المركز الإسلامي في تشيلي كامل صوفان، القرار الذي اتخذته المملكة العربية ، بإعلانها تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة في ظل جائحة .

وقال صوفان، في بيانٍ صادر عن المركز، اليوم: إن هذا القرار الصائب والمسدد بإذن الله، جاء في ضوء استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توافر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم، وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، وذلك حرصاً على إقامة الشريعة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازمين لضمان سلامة الإنسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء ويزيل الوباء، وأن يعيد الله على الأمة الحج في العام المقبل 1442هـ، بالخير والصحة والعافية والسهولة واليسر، وأن يجزي الله حكومة المملكة الخير والسداد لما يحبه ويرضاه.فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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