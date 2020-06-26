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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إسماعيل عمر جيله؛ رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس إسماعيل عمر جيله؛ رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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