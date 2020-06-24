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"الصحة": تقديم الرعاية الطبية والبدء بالبروتوكول العلاجي عبر عيادات "تطمن" أسهما في سرعة خدمة المصابين بكورونا

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"الصحة": تقديم الرعاية الطبية والبدء بالبروتوكول العلاجي عبر عيادات "تطمن" أسهما في سرعة خدمة المصابين بكورونا "الصحة": تقديم الرعاية الطبية والبدء بالبروتوكول العلاجي عبر عيادات "تطمن" أسهما في سرعة خدمة المصابين بكورونا
أدى إلى تقليل مراجعتهم أقسام الطوارئ في المستشفيات

أعلنت "الصحة" أن أكثر من ١٢٠ ألف مراجع استفادوا من خدمات عيادات "تطمن"، وعددها ٢٣٧ عيادة، هيأتها الوزارة في مختلف مناطق لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض المستجد كوفيد 19: (ارتفاع الحرارة / أعراض تنفسية)؛ إذ يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق.

وأكدت "الصحة" أن تقديم الرعاية الطبية، والبدء بالبروتوكول العلاجي من خلال هذه العيادات لعلاج المصابين بفيروس كورونا كوفيد ١٩، أسهما -ولله الحمد- في خفض أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ؛ إذ يتم خدمة ما يقارب 97 % من المرضى في عيادات "تطمن" دون الحاجة إلى الإحالة إلى أقسام الطوارئ.

وأشارت الصحة إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة، وفرتها الصحة؛ لتمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون الحجز المباشر؛ إذ يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد. كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة، وبعضها لمدة ١٦ ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقد أتاحت "الصحة" خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن" عبر موقعها الإلكتروني. وتوفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرة إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الصحة لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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