تحت شعار "نعود بحذر".. "بلدية تيماء" تكثف جولاتها للتصدي لجائحة كورونا

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"البلوي" شدَّد على جميع الأقسام المختصة بمضاعفة الجهد وتكثيف حملات التعقيم

كثفت بلدية محافظة تيماء الحملات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة كورونا بتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال، والجولات الرقابية على محال الصالونات الرجالية والنسائية.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة تيماء، المهندس سلامة بن هليل البلوي، إنه بناء على توجيهات المقام السامي الكريم بعودة الحياة إلى طبيعتها، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، شرعت البلدية بجميع أقسامها المعنية برفع الصبات الخراسانية من جميع التقاطعات والطرق بالمحافظة، وكذلك قامت بتهذيب وتهيئة الحدائق العامة، وتعقيم وتطهير جميع ألعاب الأطفال بالمرافق.

وأضاف المهندس "البلوي" بأن الفرق الميدانية الخاصة بالرقابة الصحية قامت بالتشديد على جميع صالونات الحلاقة بالمحافظة وأخذ التدابير اللازمة والاشتراطات الصحية من ارتداء واقي الوجه والرأس، ولبس الكمامة، وواقي الجسد واليدين، وأهمية تباعد مرتادي الصالون بالمسافة اللازمة، وعدم استقبال أكثر من المساحة المطلوبة للمحل.

وقام القسم النسوي بالبلدية بجولات مماثلة على صالونات التجميل النسائية، وأخذ التعهدات اللازمة بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأشاد المهندس البلوي بوعي المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالتزامهم بلبس الكمامات، والتباعد الجسدي في الأماكن العامة؛ فهو سلاحنا -بعد الله سبحانه وتعالى- لمواجهة الوباء. وشدَّد على جميع الأقسام ذات العلاقة بمضاعفة الجهد، وتكثيف حملات الرش والتعقيم وجولات الرقابة الصحية لضمان التزام الجميع بالبروتوكولات الصحية، ورفع شعارَي كلنا مسؤول، ونعود بحذر.