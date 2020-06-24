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الاتحاد السعودي لكرة اليد: 10 أغسطس موعد استئناف المسابقة

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الاتحاد السعودي لكرة اليد: 10 أغسطس موعد استئناف المسابقة الاتحاد السعودي لكرة اليد: 10 أغسطس موعد استئناف المسابقة

الاتحاد السعودي لكرة اليد: 10 أغسطس موعد استئناف المسابقة

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة خالد الرشيد استئناف مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 1440 - 1441هـ التي تم إيقافها بسبب جائحة كورونا.
وستبدأ المسابقات من يوم الاثنين 10 أغسطس المقبل، وسوف يتم إصدار مواعيد وجداول المباريات المتبقية من كل بطولة وذلك بعد تأكيد موافقة الجهة المختصة بالوزارة على البرنامج الزمني للاتحاد.
يذكر أن مسابقة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز يتصدر منافساتها نادي الوحدة، ويأتي النور ثانياً والخليج ثالثاً، مع تبقي 5 جولات على نهايته، إضافة لمباراتين مؤجلتين، فيما يتصدر الزلفي دوري أندية الدرجة الأولى مع تبقي 3 جولات على نهايته، فيما تأهلت فرق الوحدة والنور ومضر والخليج للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لأندية الدوري الممتاز، ولعبت مباريات الذهاب من نفس الدور وتبقت مباريات الإياب، فيما يتصدر بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب نادي المحيط، ويتصدر بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين نادي النور، وتأهلت فرق الشباب ووج والباطن والثقبة والوطني وحراء والعروبة والعمران إلى نهائيات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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