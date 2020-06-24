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"الصحة العالمية" ترحِّب بقرار إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

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"الصحة العالمية" ترحِّب بقرار السعودية إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة "الصحة العالمية" ترحِّب بقرار إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة
أكدت أن القرار يأتي على أساس تقييم المخاطر وتحليل مختلف السيناريوهات

رحَّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي على أساس تقييم المخاطر، وتحليل مختلف السيناريوهات عملاً بإرشادات المنظمة لحماية سلامة الحجاج، والحد من خطر العدوى.

وأكد الدكتور أدهانوم في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف تأييد المنظمة لهذا القرار، مؤكدًا أنه يجب على جميع البلدان اتخاذ مثل هذه الخيارات الصعبة لوضع الصحة العامة في مقدمة الأولويات والاهتمامات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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