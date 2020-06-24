أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | هل الآدوات المستخدمة في جراحات السمنة لها تآثير على المريض -
الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض -
في نهاية الموسم .. اعرف الهدف من برنامج الحكيم في بيتك -
رئيس تحرير برنامج الحكيم في بيتك يبرز آساليب واليات البرنامج -
الحكيم في بيتك | آلام الصدر.. لو حسيت بالأعراض دي لازم تتوجه لأقرب دكتور -
الحكيم في بيتك | آسباب ارتفاع ضغط الدم.. اعرف من كبسولة الحكيم -
الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض -
أوضة اللبس ... قريباّ مع ميدو علي شاشة النهار -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تنسق مع أوروبا لاستئناف السفر.. ومخاوف من استبعادها بسبب "كورونا"

Print
أمريكا تنسق مع أوروبا لاستئناف السفر.. ومخاوف من استبعادها بسبب "كورونا" أمريكا تنسق مع أوروبا لاستئناف السفر.. ومخاوف من استبعادها بسبب "كورونا"
"بومبيو" أشار إلى ضرورة اختيار التوقيت المناسب

أمريكا تنسق مع أوروبا لاستئناف السفر.. ومخاوف من استبعادها بسبب

أفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعمل مع دول في أوروبا ومناطق أخرى على كيفية استئناف السفر بأمان عقب قيود العزل التي ارتبطت بتفشي ، وذلك بعد إعلان معايير للاتحاد الأوروبي، قد تستبعد الأمريكيين بسبب المعدلات المرتفعة للإصابة بالفيروس.

ونسبت "رويترز" إلى "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي: "بكل تأكيد لا نريد التسبب في مشاكل بأي مكان آخر. أنا واثق تمامًا بأننا في الأسابيع القادمة سنتوصل لذلك، ليس بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فحسب، لكن بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم".

وأشار إلى أن ضرورة إيجاد السبيل الصحيح للقيام بذلك، سواء التوقيت المناسب لفعله، أو الخطط المناسبة التي يجب اتباعها.


فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض

الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض

الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض

الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

شبكة عيون الإخبارية