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أعلى مستوى منذ شهر ونصف.. إصابات "كورونا" تقفز في العاصمة اليابانية

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أعلى مستوى منذ شهر ونصف.. إصابات "كورونا" تقفز في العاصمة اليابانية أعلى مستوى منذ شهر ونصف.. إصابات "كورونا" تقفز في العاصمة اليابانية
حاكمة المدينة تحذر من عدوى المكاتب

أعلى مستوى منذ شهر ونصف.. إصابات

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفز في طوكيو إلى 55 حالة، اليوم (الأربعاء)، وهو أعلى مستوى منذ شهر ونصف الشهر، بعد ظهور بؤرة عدوى في مكتب بالعاصمة لم تذكر الهيئة اسمه.

من ناحيتها، حذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في حديث قبل صدور أحدث بيانات، من ارتفاع الأعداد بعد أن جاءت أغلب الحالات الإيجابية في أعقاب ظهور بؤرة شملت إصابة سبعة في أحد المكاتب في وقت سابق، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت أن بؤر انتقال العدوى في المكاتب أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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