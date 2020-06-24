أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل -
ملعب ONTime - علاء عزت: دخول شوبير في اتحاد الكرة السابق كان "شهادة وفاة" لهذا المجلس..وسيف زاهر يرد -
ملعب ONTime - عمر الأيوبي: أرفض قرار عودة الدوري -
ملعب ONTime - الزمالك.. الاستقرار هدف واختيار -
ملعب ONTime - مؤمن سليمان يوضح أسباب خسارة الزمالك من صن داونز بثلاثية في نهائي أبطال إفريقيا -
ملعب ONTime - مؤمن سليمان: يجب إجراء 5 تغييرات في مباريات الدوري لإراحة اللاعبين -
أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا -
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم -
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الرئيس اللبناني: هدف حوار بعبدا هو تفادي الانزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء

Print
الرئيس اللبناني: هدف حوار بعبدا هو تفادي الانزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء الرئيس اللبناني: هدف حوار بعبدا هو تفادي الانزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، أنه يتحمل كامل مسؤولياته بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الموضوع الأساس "لحوار بعبدا" هو منع إراقة الدماء.

وقال عون إن "الموضوع الأساس للحوار الذي دعا إليه يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، هو تحصين السلم الأهلي تفاديا للانزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء".

وكان الرئيس اللبناني دعا الأفرقاء السياسيين اللبنانيين إلى حوار في بعبدا في 25 يونيو الجاري بهدف قطع الطريق أمام الفتنة وحفظ الاستقرار والموضوع المالي – الاقتصادي.

وقالت صحيفة "الأخبار اللبنانية، اليوم الاثنين، إنه "يسود البلاد جو مفاده أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يهدف من حوار بعبدا إلى خلق جو وفاقي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري يمهد لإسقاط حكومة الرئيس حسان دياب وعودة الحريري".

ومن غير المعلوم حتى الساعة، ما إذا كان الحريري وعدد آخر من الأفرقاء السياسيين سيشاركون في هذا الحوار.

ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة مترافقة باضطرابات وأعمال عنف، خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، على خلفية تدهور حاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة.

واتهم رئيس وزراء لبنان، حسان دياب في وقت سابق، معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، معلنا عن إحباط "محاولة انقلاب" ضد حكومته.

وقال دياب في كلمة إن المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود للتحقيق في قضايا الفساد، وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة.


المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة النيجرية تشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا

الحكومة النيجرية تشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا

آخر النهار| إجراءات إحترازية مكثفة من الحكومة استعدادا ليوم السبت.. وفتح الطيران 1 يوليو

آخر النهار| إجراءات إحترازية مكثفة من الحكومة استعدادا ليوم السبت.. وفتح الطيران 1 يوليو

الحكومة تحدد شروط فتح الحضانات .. وتغطية خاصة بشأن امتحان الثانوية العامة

الحكومة تحدد شروط فتح الحضانات .. وتغطية خاصة بشأن امتحان الثانوية العامة

ماتخليش حد يخدعك لجان الجماعة الإرهابية تسعى للوقيعة بين الحكومة والأطباء | #من_مصر

ماتخليش حد يخدعك لجان الجماعة الإرهابية تسعى للوقيعة بين الحكومة والأطباء | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية