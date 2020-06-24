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"تعليم الأفلاج" يتيح الفرصة للراغبين بالتدريب عن بعد في الإجازة الصيفية

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تنفيذًا لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي وفي 27 مجالًا

أتاحت إدارة تعليم الأفلاج الفرصة للمدربين الراغبين في التدريب "عن بعد" للتسجيل وفق عدد من المجالات.

جاء ذلك في تعميم أصدره تعليم الأفلاج لكافة الأقسام والمدارس أشير فيه إلى تعميم وزير التعليم المتضمن تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441ه 2020م (المرحلة الثالثة "عن بعد "وذلك أثناء الإجازة الصيفية.


وتضمنت المجالات التدريبية المطروحة: "القيادة، القرآن الكريم والتربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم الطبيعية، اللغة الإنجليزية (التخصصي)، اللغة الإنجليزية (عام - التحضير)، الاختبار الآيلتس IELTS)، الدراسات الاجتماعية، التربية الخاصة، الطفولة المبكرة، الموهوبون، التعليم المستمر (تعليم الكبار)، التربية الصحية والبدنية، التربية الفنية التربية الأسرية، التوجيه والإرشاد، النشاط الطلابي، المعلم الجديد، التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، مصادر التعلم، والمختبرات المدرسية، مهارات البحث، الاختبارات الدولية، القياس والتقويم، الأمن والسلامة المدرسية، اللغة الصينية، الأمن السيبراني.

واستهدفت تلك الدورات التدريبية القيادات من شاغلي الوظائف التعليمية والمشرفين، والبعض منها عام لكافة شاغلي الوظائف التعليمية، فيما دعت إدارة التطوير المهني التعليمي الراغبين في التدريب إلى التسجيل من خلال الرابط: https://forms.gle/QdTMgCsii8AvbEGSA

تعليم الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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