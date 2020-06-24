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الأمن اللبناني: توقيف 11 شخصا قاموا بأعمال شغب في بيروت

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الأمن اللبناني: توقيف 11 شخصا قاموا بأعمال شغب في بيروت الأمن اللبناني: توقيف 11 شخصا قاموا بأعمال شغب في بيروت

جي بي سي نيوز :- أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي، الأحد، توقيف 11 شخصًا من المشاركين بأعمال "تخريب محالّ تجارية" وسط العاصمة بيروت الأسبوع الفائت.

ووفق بيان لقوى الأمن وصل الأناضول نسخة منه، قالت المديرية إن "إجراءات التوقيف تمت يومي الجمعة والسبت، والتحقيق جارٍ مع الموقوفين".

واعتبرت في بيانها أنّ "حرية التعبير لا تعني على الإطلاق حرية ارتكاب أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وشددت على "عدم التهاون مع المعتدين على هذه الممتلكات".

وليل الجمعة/ السبت، وقعت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنيّة خلال احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتدهور الوضع المعيشي، وسط بيروت، حيثُ عمد عدد من المحتجين إلى تكسير بعض المحال التجاريّة.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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