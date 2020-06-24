أخبار عاجلة

ملعب ONTime - عمر الأيوبي: أرفض قرار عودة الدوري -
ملعب ONTime - الزمالك.. الاستقرار هدف واختيار -
ملعب ONTime - مؤمن سليمان يوضح أسباب خسارة الزمالك من صن داونز بثلاثية في نهائي أبطال إفريقيا -
ملعب ONTime - مؤمن سليمان: يجب إجراء 5 تغييرات في مباريات الدوري لإراحة اللاعبين -
أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا -
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم -
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر -
وداعا ألا صلوا فى بيوتكم ..مساجد مصر تؤذن الفجر -
الساعات الاخيرة للحظر فى مصر فى زمن الكورونا -
ميدان التحرير يودع الحظر .. ويستعد لعودة الحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثور على جثة فتاة باكستانية عشرينية داخل خزان ماء بمكة

Print
العثور على جثة فتاة باكستانية عشرينية داخل خزان ماء بمكة العثور على جثة فتاة باكستانية عشرينية داخل خزان ماء بمكة
بعد ظهور رائحة غريبة في المياه.. وشرطة التنعيم تحقق في ملابسات الحادث

العثور على جثة فتاة باكستانية عشرينية داخل خزان ماء بمكة

فتح مركز شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة تحقيقاً موسعاً بعد العثور على جثة فتاة من جنسية باكستانية تبلغ 21 عاماً داخل خزان عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وعلمت "سبق" أنه وبعد ملاحظة سكان عمارة بحي الفيحاء بمكة المكرمة بظهور رائحة غريبة في المياه قاموا باستدعاء شركة لتنظيف وتعقيم خزان .

وبعد مباشرة عمال الشركة العمل داخل الخزان؛ اتضح وجود جثة فتاة وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع البلاغ.

وانتشلت فرق الدفاع المدني الجثة، فيما باشرت شرطة التنعيم والادلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق لكشف ملابسات وحيثيات الواقعة بحكم الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موسكو "تحت الماء" بعد أمطار غزيرة

موسكو "تحت الماء" بعد أمطار غزيرة

رجيم الماء والليمون..لتخسيس 7 كيلو في الأسبوع الواحد

رجيم الماء والليمون..لتخسيس 7 كيلو في الأسبوع الواحد

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

شبكة عيون الإخبارية