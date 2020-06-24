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مفتي لبنان: قرار المملكة بتنظيم فريضة الحج تأكيد حرصها على سلامة وصحة الحجيج

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مفتي لبنان: قرار المملكة بتنظيم فريضة الحج تأكيد حرصها على سلامة وصحة الحجيج مفتي لبنان: قرار المملكة بتنظيم فريضة الحج تأكيد حرصها على سلامة وصحة الحجيج
في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا

مفتي لبنان: قرار المملكة بتنظيم فريضة الحج تأكيد حرصها على سلامة وصحة الحجيج

أشاد مفتي لبنان عبد اللطيف دريان بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية بتنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة بسبب .
وأشار المفتي دريان إلى أن: "قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين هو تأكيد على حرص المملكة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا".
وشدد على أن: "للمملكة العربية السعودية أن تأخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تراها مناسبة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي تجاه المسلمين"، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومرض وبلاء ومن شرور الأعداء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية