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إخماد حريق نشب في مركبة متوقفة وقائدها بداخلها في رصيفة مكة

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إخماد حريق نشب في مركبة متوقفة وقائدها بداخلها في رصيفة مكة إخماد حريق نشب في مركبة متوقفة وقائدها بداخلها في رصيفة مكة
المدني حذّر من الإفراط في استخدام التكييف أثناء وقوف المركبات

إخماد حريق نشب في مركبة متوقفة وقائدها بداخلها في رصيفة مكة

أخمدت فِرَق الدفاع المدني -قبل قليل- حريقًا شب في مركبة متوقفة أمام أحد المحلات في حي الرصيفة وبداخلها مالكها.

وتفصيلًا، تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد باشتعال النار في مركبة متوقفة.. وعلى الفور باشرت فِرَق الدفاع المدني بالرصيفة موقع الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق في المركبة التي كان قائدها متواجدًا داخلها لحظة اشتعال النار.

وحذّر مصدر بمدني العاصمة المقدسة من الإفراط في استخدام التكييف أثناء وقوف المركبات لفترة طويلة مع ارتفاع درجة حرارة الأجواء في العاصمة المقدسة هذه الأيام، والذي قد يتسبب في وقوع حرائق للمركبات، مع ضرورة توافر عوامل السلامة بالمركبة كطفاية الحريق عند الحاجة لها لا قدر الله.الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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