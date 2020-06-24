نقاش في "فنون أبها" حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الرأي العام

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"الصغير" طرح ورقة حول كتاب "ثقافة تويتر" لمؤلفه عبدالله الغذامي

استأنفت مجموعة "حرف" القرائية التابعة لجمعية الثقافة والفنون بأبها نشاطها، مساء أمس، عبر منصة "زووم" الإلكترونية، بقراءة كتاب "ثقافة تويتر" لمؤلفه الدكتور عبدالله الغذامي، حيث قدم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد الصغير، ورقة عن الكتاب.

وقال "الصغير": ركز د. "الغذامي" على ركنین رئیسین ھما حریة التعبیر ومسؤولیة التعبیر، حيث یرى أن تویتر منح الفرد حریته المطلقة، وإزاء ھذه الحریة ھو مطالب بامتلاك مسؤولیة التعبیر التي تعمل ككابح ثقافي".

وأضاف المحاضر: یحلل الكتاب مسألة العلاقة بین حریة التعبیر ومسؤولیته من خلال استعراض ووصف لخطاب تویتر متكئاً على تعامل الفرد مع النخب وأشكال التفاعل المختلفة، ویصف الكتاب حال النخبة في تویتر من مستقل إلى متوجس إلى متفاعل.

وأردف: الدكتور الغذامي حدد ثلاثة مصانع لمعاني الثقافة ھي الشعر ثم الصحافة وتویتر، ویعتمد الكتاب على أمرین رئیسین لتحلیل خطاب تویتر وھما التجربة الشخصیة والمفاھیم التي طورھا المؤلف في نظریته في النقد الثقافي.

وتابع: الكتاب يعتبر امتداداً وتطبیقاً لمشروع ونظریة الغذامي في النقد الثقافي واستجلاء الأنساق الثقافیة بحثاً عن المضمرة وحركتھا داخل النسیج الثقافي.

وختم الصغير، حديثه بالإشارة إلى أن رمزیة الصورة وسطوتھا في تغییر وجھة النظر تحضر في ھذا الكتاب بقوة، حيث یفتح أسئلة أخرى تحتاج إلى نقاش وتحليل أوسع.

وشهدت الأمسية مداخلات عديدة من المتابعين عبر الاتصال المرئي، تركزت حول التطور الذي حصل في وسائل التواصل الاجتماعي منذ تأليف الكتاب حتى الآن، والحاجة إلى دراسات متواصلة وحديثة حول تأثير هذه الوسائل في توجيه الرأي العام.