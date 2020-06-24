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مساعدة مدير تعليم بنات مكة تقف على الاستعدادات الميدانية والوقائية من كورونا

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مساعدة مدير تعليم بنات مكة تقف على الاستعدادات الميدانية والوقائية من كورونا مساعدة مدير تعليم بنات مكة تقف على الاستعدادات الميدانية والوقائية من كورونا
اطلعت على سير العمل وحثتهم على بذل الجهد لتحقيق نواتج التعليم المأمولة

مساعدة مدير تعليم بنات مكة تقف على الاستعدادات الميدانية والوقائية من كورونا

قامت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات بتعليم مكة المكرمة، لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري، بجولة تفقدية على الإدارات بمنى، الإدارة العامة للتعليم للبنات بالعزيزية؛ وذلك للاطلاع على سير العمل وللوقوف على الاستعدادات الميدانية والإجراءات الوقائية للوقاية من المستجد.

وخلال الجولة التقت مع منسوبات الإدارة ونقلت لهم شكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي على جهودهم الكبيرة في العمل الميداني والعمل التدريبي والتوعوي عن بُعد في ما يخص مكافحة انتشار فيروس كورونا والتوعية المجتمعية نحوه، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق نواتج التعليم المأمولة.

وأكدت "بشاوري" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مع جميع الحالات من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد.تعليم مكة المكرمة الإدارة العامة للتعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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