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"حكيم".. هكذا وصف الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار حج هذا العام

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"حكيم".. هكذا وصف الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار حج هذا العام "حكيم".. هكذا وصف الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار حج هذا العام
رأى أنه يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة

ثمّن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، قرارَ المملكة العربية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من داخل المملكة؛ بالقرار الحكيم الذي يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الاتحاد الأسترالي في بيان له عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على توفير الاهتمام والرعاية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية