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حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد فيروس "كورونا"

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حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد فيروس "كورونا" حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد فيروس "كورونا"
وفق كلية "إمبريال كوليدج" في لندن صاحبة تصميمه

حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد فيروس

أعلنت كلية "إمبريال كوليدج" في لندن، حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد المستجد، المنتج في بريطانيا.

ووفق وكالة "تاس" الروسية"، قالت الكلية، التي صممت الدواء: لقاح RNA يحتوي على جزيئات فيروسية تشبه في بنيتها الحمض النووي الريبوزي المرسال "Messenger RNA".

وقال الأخصائي في مجال الأمراض المعدية البروفيسور روبن شاتوك، رئيس فريق البحث: نتطلع الآن إلى انتقاء مجموعة المتطوعين بسرعة، للمشاركة في الدراسة لتقييم مدى سلامة اللقاح وقدرته على إنتاج الأجسام المضادة التحييدية، التي يعني ظهورها قدرة الجسم على الرد المطلوب لمقاومة كوفيد-19.

وأضاف: في الأيام القريبة القادمة، سيتم حقن اللقاح لـ 15 متطوعاً بجرعات مختلفة لتحديد الجرعة الأفضل.

وفي الأسابيع التالية، سيتلقى 300 شخص جرعتين من اللقاح مع فترة شهر بين الأولى والثانية، وفي حال النجاح، سيتم إجراء مرحلة جديدة وأكبر من اختبارات اللقاح على البشر حتى نهاية العام.

وأردف "شاتوك": سيصبح الدواء جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع، "في الربع الأول أو الثاني من عام 2021، إذا سارت الأمور على أكمل وجه.لقاح RNA فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية