"أبل" تطلق تحديثاً غامضاً لسماعاتها الشهيرة.. ما سببه؟

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كانت قد أعلنت قبل أيام ميزات جديدة بها

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية من دون سابق إنذار، تحديثاً جديداً لنظام التشغيل الأساسي لسماعتها الشهيرة "آير بودز برو".

وكانت "أبل" قد أعلنت قبل أيام ميزات جديدة في سماعاتها الشهيرة، مختصة بالتبديل السلس بين مصادر الصوت أو تقنية الصوت المحيطي، ولكن لم تعلن سبباً يمكن من أجله أن تطلق التحديث الأخير.

ولكن مصادر أشارت لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن ذلك التحديث ربما كان مختصاً بإصلاح عيوب تقنية موجودة في السماعات وأدت إلى انفجارها في أكثر من مناسبة.

ولتفعيل التحديث يفضل وضع سماعات "آير بودز" في علبتها وربطها بمصدر الطاقة وإقرانها بجهاز آيفون أو آيباد ثم الانتظار حتى ينتهي التحديث بعد فترة زمنية قصيرة.

ولكن حتى الآن لم تصدر "أبل" أي بيان رسمي بخصوص سر هذا التحديث وسبب إطلاقه في هذا التوقيت.شركة أبل أبل