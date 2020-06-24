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فريق تطوعي يسلم "سعود الطبية" 5 آلاف درع وجه

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فريق تطوعي يسلم "سعود الطبية" 5 آلاف درع وجه فريق تطوعي يسلم "سعود الطبية" 5 آلاف درع وجه
لدعم طاقم الصفوف الأمامية الذي يواجه الجائحة من أطباء وممرضين

فريق تطوعي يسلم

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام فريق "همة" التطوعي الذين قدِموا للمدينة لتوزيع 5000 درع للوجه لطاقم الصفوف الأمامية الذي يواجه جائحة كورونا، من أطباء وممرضين.

وكشف فريق "همة" عن أنهم يعملون على قدم وساق لإنتاج وتوزيع المزيد من أقنعة الوجه للمساهمة في دعم الصفوف الأمامية، حيث يعد درع الوجه إحدى أهم وسائل الوقاية -بعد الله- في مواجهة هذه الجائحة.

وقدمت مدينة الملك سعود الطبية شكرها وتقديرها للفريق كنموذج مشرف، ووصفت مبادرتهم بغير المستغربة على أبناء وبنات المملكة، الذين أكدوا للعالم أجمع أنهم على قدر كبير من المسؤولية، وعلى يد واحدة للدفاع عن أنفسهم ووطنهم.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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