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لبداية جادة.. تعليم الأفلاج يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

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لبداية جادة.. تعليم الأفلاج يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد لبداية جادة.. تعليم الأفلاج يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد
ناقش جاهزية المدارس واستلام المقررات ومشروع الطفولة المبكرة

لبداية جادة.. تعليم الأفلاج يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقدت إدارة تعليم الأفلاج، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة الاستعداد لمناقشة مراحل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة وحضره المساعدون ورؤساء أقسام ذات الاختصاص، مناقشة استعداد المدارس وجاهزيتها للعام الدراسي، وآلية استلام المقررات، ومناقشة دراسة التوسع في مشروع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال وميزانية الفصول.

كما استعرض رئيس قسم أمانة إدارة التعليم عبدالله آل صقر تقرير نسبة الإنجاز في برنامج الاستعداد المدرسي.

واختُتِم الاجتماع بطرح عدد من التوصيات التي تؤكد الاستعداد الجيد؛ لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي.إدارة تعليم الأفلاج العام الدراسي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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