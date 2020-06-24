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عن بُعد.. البرلمان العربي يبحث اليوم المستجدات السياسية والأمنية

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عن بُعد.. البرلمان العربي يبحث اليوم المستجدات السياسية والأمنية عن بُعد.. البرلمان العربي يبحث اليوم المستجدات السياسية والأمنية
سيصدر عددًا من القوانين التي تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي

عن بُعد.. البرلمان العربي يبحث اليوم المستجدات السياسية والأمنية

يعقد البرلمان العربي اليوم، جلسة عامة افتراضية عن بُعد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ لمناقشة الأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في العالم العربي.

وأفاد البرلمان العربي في بيانه الصادر اليوم بأنه سيصدر عن الجلسة قرارات مهمة وعدد من القوانين التي تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان حول الموقف الفلسطيني من الخطط الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.البرلمان العربي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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