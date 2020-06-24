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"جونز هوبكنز": 160 ألف إصابة بـكورونا حول العالم اليوم الماضي

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"جونز هوبكنز": 160 ألف إصابة بـكورونا حول العالم اليوم الماضي "جونز هوبكنز": 160 ألف إصابة بـكورونا حول العالم اليوم الماضي
الحصيلة تتجاوز 9.2 ملايين وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 477584 حالة

تم تسجيل نحو 160 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، ارتفاعًا عن 150 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 9 ملايين و263.4 ألف حالة، حسب جامعة "جونز هوبكز" الأمريكية.

ويشير عداد الجامعة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 477584؛ فيما تماثل للشفاء 4 ملايين وأكثر من 630 ألف شخص.

ووفق " اليوم" تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و347 ألف حالة، تليها البرازيل (مليون و146 ألفًا) وروسيا (599 ألفًا) والهند (456.1 ألفًا) وبريطانيا (307.6 آلاف). الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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