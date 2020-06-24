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الملك وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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الملك وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده الملك وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

الملك وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس زوران ميلانوفيتش.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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