معارك الجوف.. انهيار في صفوف الحوثي بعد مصرع مسؤول الاستخبارات الأول

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لم تنفعهم الفبركات.. وتقدم للقوات اليمنية في الميدان وتحرير عدد من المواقع

لقي مسؤول استخبارات الحوثيين في الجوف، رياض صلاح، مصرعه خلال المعارك، فيما انهارت قوات الميليشيات الإيرانية ونجحت القوات اليمنية في تحرير عدد من المواقع والطرق.

ووفقًا لمصادر يمنية، فإن انهياراً في صفوف الميليشيات حدث عقب مصرع عديد من القيادات أبرزها رئيس المخابرات في الجوف اليمنية، مشيرةً إلى أن العمليات العسكرية تحرز تقدماً لمصلحة الشرعية على أرض الميدان، فيما تؤلف الميليشيات الفبركات والأكاذيب عبر قنواتها الإعلامية.استخبارات الحوثيين معارك الجوف