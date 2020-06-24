بفعاليات تحفيزية.. "بصمة إبداع المدينة" يختتم مبادرته الثانية خلال أزمة كورونا

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اشتملت المبادرة على 28 أمسية لأكثر من 11 ألف مستفيد

اختتم فريق بصمة إبداع المدينة بقيادة الدكتورة رشا حمزة الشريف، يوم الجمعة، مبادرته الثانية على التوالي خلال أزمة كورونا للاستفادة من أوقات الحجر المنزلي وحملت المبادرة مسمى بصمات معايدة وانقسمت لبرنامجين (بصمة بطل) و(بصمة ملهم).

واستضافت الأمسيات طوال لياليها أبطالاً من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الملهمين من الأكاديميين والمدربين والإعلاميين والشعراء والمفكرين والكُتاب ممّن قدموا لذوي الإعاقة الدعم والمحتوى الهادف.

واشتملت المبادرة على 28 أمسية لأكثر من 11 ألف مستفيد وفي كل أمسية كان هناك سحب على جوائز قيمة للحضور وقدمت الأمسيات العديد من الشخصيات الملهمة والاجتماعية مثل الكاتب عبدالله السحيمي والشاعرة خنساء المدينة والداعية عبدالله بانعمة واختتم الأمسيات الإعلامي الدكتور فراس الحربي.

كما قدمت الأمسيات العديد من القصص الملهمة والتحفيز والتنوير لجميع فئات المجتمع السعودي وفق توجهات رؤية 2030 للنهوض بالمجتمع والرقي بفكره وتعامله مع أصحاب الإعاقات وتمكين المعاقين من ممارسة حياتهم بالصورة الإنسانية التي من المفترض أن يعيشوها.فيروس كورونا الجديد