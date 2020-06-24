4 برقيات من "القيادة" لزعيمَي "سلوفينيا" و"موزمبيق"

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أعربت فيها عن أطيب التمنيات للشعبين الصديقين بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس بوروت باهور؛ رئيس جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس بوروت باهور.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي؛ رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية موزمبيق، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان